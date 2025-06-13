Мін’юст Литви: росія використовує медичні винятки для ввозу товарів подвійного призначення

росія використовує медичні винятки для обходу санкцій, які дозволяють отримувати товари подвійного призначення для потреб російської армії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Bloomberg заявила заступниця міністра юстиції Литви Габія Грігайте-Даугірде.
За словами заступниці міністра, литовські митні органи торік відмовили в експорті 28 854 товарів, призначених для росії та білорусі, "під приводом медичного винятку".
Вона пояснила, що виняток застосовується автоматично до всіх товарів, через що митні органи тепер змушені проводити ретельні перевірки перед ввезенням товарів до росії.
Грігайте-Даугірде закликала Європейський Союз надати країнам-членам більше повноважень для усунення лазівок у законодавстві, щоб експортери могли самостійно подавати заявки на виключення для своїх товарів перед відправкою.
"Ми стали свідками того, як деталі для автомобілів, холодильників, копіювальних апаратів та інших видів мікроелектроніки експортувалися безпосередньо до росії під приводом, що вони призначені для медичного використання в росії", – сказала вона.
За словами представниці литовського Мін’юсту, у міру переходу росії до повної воєнної економіки її пошуки високоякісних західних технологій стають "відчайдушними".
Залишення автоматичних винятків із санкцій для медичних товарів є аналогічним "зачиненню дверей, але залишенню замкової щілини", через яку росія "обов’язково знайде спосіб пройти", резюмувала вона.
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