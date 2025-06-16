ЄС вимагатиме від компаній надавати детальну інформацію про свої контракти з росією на постачання газу

Європейський Союз вимагатиме від енергетичних компаній надавати детальну інформацію про свої контракти з росією на постачання газу в рамках майбутньої ініціативи щодо поетапної заборони імпорту російського газу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Reuters, яке отримало в розпорядження відповідний внутрішній документ Європейської комісії.

Згідно з документом, Єврокомісія планує офіційно представити 17 червня пропозиції, які передбачають повне припинення імпорту російського зрідженого газу до кінця 2027 року. Також планується заборонити укладення нових контрактів з росією вже до кінця цього року.

Щоб забезпечити виконання цих заходів, компанії будуть зобов’язані надавати інформацію про умови чинних угод — зокрема, термін дії контрактів, обсяги постачання, дату укладення договорів та пункти призначення.

У документі зазначено, що впровадження запропонованих заходів вимагатиме систематичного збору повної інформації про наявні контракти, включно з конкретними договірними положеннями. Крім того, компанії повинні будуть доводити походження імпортованого газу, аби довести, що він не має російського походження.

Якщо його джерело чітко не визначене, імпортери зобов’язані подавати відповідну документацію митним органам.

Європейська комісія також планує заборонити терміналам з прийому зрідженого природного газу (ЗПГ) надавати послуги російським компаніям з 1 січня 2026 року. Для чинних короткострокових контрактів передбачено перехідний період до 17 червня 2026 року, а для довгострокових угод — до 31 грудня 2027 року.

Однак ініціатива може зіткнутися з труднощами. Як наголосила старша наукова співробітниця брюссельського аналітичного центру Bruegel Сімоне Тальяп’єтр, у минулому компанії вже опиралися спробам урядів отримати подібну інформацію, і така ж ситуація можлива й тепер.

Вона вважає, що ефективною альтернативою може стати конфіденційне подання даних до національних регуляторів або безпосередньо до Комісії — з можливістю узагальненого або анонімного публічного звітування.

У документі також згадується, що Єврокомісія розглядатиме можливість запровадження заборони імпорту через спеціальний торговельний механізм, однак точні деталі цього інструменту поки що не оприлюднено.