Звільнення від ПДВ та мита: Виробники дронів з оптоволоконним управлінням можуть суттєво збільшити виробництво

В Україні набули чинності законодавчі зміни, що звільняють від ПДВ та ввізного мита оптоволоконні компоненти, які використовуються у виробництві дронів для потреб оборони. Нові пільги спрямовані на підтримку підприємств, що виготовляють безпілотники з оптоволоконним управлінням.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби.
Нагадаємо, 13 червня президент Володимир Зеленський підписав два закони, які звільнять від митних платежів на оптоволокно для дронів та від податку на додану вартість операції з ввезення товарів для потреб безпеки і оборони.
Тепер без оподаткування можна імпортувати оптичні волокна, волоконно-оптичні джгути та інші види оптоволоконних кабелів, що підпадають під коди УКТЗЕД 9001 10 90 10 і 9001 10 90 90.
Ці товари звільнено від сплати ввізного мита та ПДВ лише для підприємств, які використовуватимуть їх у власному виробництві або ремонті повітряних, наземних чи морських безпілотних систем на потреби Збройних Сил України, інших силових структур, а також правоохоронних, розвідувальних і спеціальних органів, що відповідають за оборону країни.
Для виробників дронів з оптоволоконним управлінням це відкриває значні можливості для нарощування виробництва. На відміну від дронів із радіокеруванням, такі системи практично не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби — їх надзвичайно складно заглушити чи перехопити, що має вирішальне значення у бойових умовах.
Додамо, за останні два роки державні замовники через електронний каталог Prozorro Market придбали 50 тисяч безпілотних літальних апаратів на суму понад 6 мільярдів гривень. Найпопулярнішими серед них стали моделі Mavic, FPV та Phantom.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023