Osint: росія розвиває потужності для виготовлення "шахедів"

росія в особливій економічній зоні Алабуга розвиває потужності на підприємстві для виготовлення "шахедів".

Про це повідомляє канал розвідки на основі відкритих даних Dnipro Osint.

Канал оприлюднив супутниковий знімок, на якому можна побачити нові будівельні роботи загальною площею близько 1,39 км².

"Більшість нових будівель - гуртожитки для нових працівників заводу - це студенти, мулати та таджики. росіяни нарощують темпи виробництва шахедів та не збираються зупиняться", - мовиться в повідомленні.