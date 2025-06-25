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Військовий: росія планує збільшити виробництво НРК у 10 разів

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Цього року росія планує збільшити виробництво наземних роботизованих комплексів (НРК) у 10 разів. Водночас Україна має намір не лише наздогнати, а й перевершити супротивника — як за кількістю, так і за якістю бойових систем.

Про це командир роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка розповів у коментарі Delo.ua.

У 2024 році росія виготовила кілька сотень своїх наземних роботизованих комплексів. Міністр оборони рф андрій бєлоусов звітував, що у 2025 році країна-агресор планує збільшити їх виробництво вдесятеро. Проте це все одно менше, ніж кількість НРК, які планує виробити за цей рік Україна.

"Ми відстежуємо роботу російських НРК. Найчастіше — це прості платформи для доставки вибухівки з мінімальним ступенем автономності. Їхня тактика — підкотити заряд до наших позицій і підірвати. Іноді використовують дистанційне управління, іноді — просто на таймері. Ми також бачили російські зразки з кулеметами, але вони поки не мали масового застосування", — підкреслює Олександр Ябчанка.

Він уточнює, що загалом системи, які виготовляють росіяни, є небезпечними для наших військових, але в більшості випадків вони достатньо примітивні. За його словами, українські розробки вже зараз мають вищу якість і потенціал, але потребують більшої кількості тестувань і фінансування.

"У нашій смузі відповідальності російських наземних дронів не було. Я часом натрапляю на якісь відео в інтернеті, але не заглиблююсь, де саме це знято. Мене більше цікавлять загальні тенденції та підходи до використання. У компоненті наземних роботизованих систем ми наразі їх випереджаємо. Чому саме — озвучувати поки що не хочу, щоб це не принесло їм користі", — пояснює військовослужбовець.

дрони, Ябчанка
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