Аналітики: Виснаження ресурсів України та росії може не призвести до миру, а лише затягнути конфлікт

Міжнародна аналітична група GLOBSEC оприлюднила сім можливих сценаріїв розвитку війни росії проти України у 2025–2026 роках. Найбільш ймовірним визнано сценарій війни на виснаження з поступовим зменшенням інтенсивності бойових дій — його ймовірність оцінюють у 38%.

Аналітики GLOBSEC попереджають: виснаження ресурсів обох сторін може не призвести до миру, а лише затягнути конфлікт.

Аналітичний звіт опубліковано на офіційній сторінці групи.

Цей сценарій розгортатиметься за умов, коли поточні спроби домовитися про припинення вогню/мирне врегулювання за допомогою різних міжнародних акторів, таких як США, Туреччина, Китай, Європа тощо, будуть нерівномірними, скомпрометованими, призупиненими або застопореними, а сторони намагатимуться отримати додаткові ресурси для продовження бойових дій з нинішнім рівнем інтенсивності.

Обидві сторони будуть виснажені тривалими високоінтенсивними бойовими діями, при цьому вирішального перелому у війні протягом 2025-2026 років не відбудеться.