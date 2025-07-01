Аналітики: Виснаження ресурсів України та росії може не призвести до миру, а лише затягнути конфлікт

Міжнародна аналітична група GLOBSEC оприлюднила сім можливих сценаріїв розвитку війни росії проти України у 2025–2026 роках. Найбільш ймовірним визнано сценарій війни на виснаження з поступовим зменшенням інтенсивності бойових дій — його ймовірність оцінюють у 38%.
Аналітики GLOBSEC попереджають: виснаження ресурсів обох сторін може не призвести до миру, а лише затягнути конфлікт.
Аналітичний звіт опубліковано на офіційній сторінці групи.
Цей сценарій розгортатиметься за умов, коли поточні спроби домовитися про припинення вогню/мирне врегулювання за допомогою різних міжнародних акторів, таких як США, Туреччина, Китай, Європа тощо, будуть нерівномірними, скомпрометованими, призупиненими або застопореними, а сторони намагатимуться отримати додаткові ресурси для продовження бойових дій з нинішнім рівнем інтенсивності.
Обидві сторони будуть виснажені тривалими високоінтенсивними бойовими діями, при цьому вирішального перелому у війні протягом 2025-2026 років не відбудеться.
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