СЗРУ: Через кризу з виплатою зарплат російських підприємствах, працівники виходять страйки

У росії виникла криза з виплатою заробітних плат у вугледобувній, будівельній, металургійній галузі та сільськогосподарському машинобудуванні. Як наслідок - розпочалися страйки.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
"На російських підприємствах дедалі частіше почали затримувати зарплати, відправляти працівників у позапланові відпустки, скорочувати персонал чи переводити працівників на 4-денний робочий тиждень. Як наслідок – обурені працівники виходять на страйки", - розповіли розвідники.
За даними СЗРУ, нещодавно це відбулося на камчатському підприємстві «ЗапсибГазпром-Газификація», у Кемеровській області на шахті «Спиридоновская», а також на Челябінському електрометалургійному комбінаті.
З огляду на це в рф намагаються приховати масштаб невдоволення працівників через відключення інтернету, блокування соціальних мереж та жорстку цензуру в медіа.
За даними СЗРУ, в росії побоюються, що поява проблем у медіа може призвести до каскадного ефекту страйків по всій території росії.
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