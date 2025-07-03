Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

СЗРУ: Через кризу з виплатою зарплат російських підприємствах, працівники виходять страйки

84

У росії виникла криза з виплатою заробітних плат у вугледобувній, будівельній, металургійній галузі та сільськогосподарському машинобудуванні. Як наслідок - розпочалися страйки.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

"На російських підприємствах дедалі частіше почали затримувати зарплати, відправляти працівників у позапланові відпустки, скорочувати персонал чи переводити працівників на 4-денний робочий тиждень. Як наслідок – обурені працівники виходять на страйки", - розповіли розвідники.

За даними СЗРУ, нещодавно це відбулося на камчатському підприємстві «ЗапсибГазпром-Газификація», у Кемеровській області на шахті «Спиридоновская», а також на Челябінському електрометалургійному комбінаті.

З огляду на це в рф намагаються приховати масштаб невдоволення працівників через відключення інтернету, блокування соціальних мереж та жорстку цензуру в медіа.

За даними СЗРУ, в росії побоюються, що поява проблем у медіа може призвести до каскадного ефекту страйків по всій території росії.

СЗРУ
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 3 июля 2025
Среда, 2 июля 2025
Вторник, 1 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023