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Саранцев: окупанти почали завдавати ударів по будівлях ТЦК та СП, щоб зірвати мобілізацію

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російські окупанти почали завдавати ударів по будівлях ТЦК та СП, щоб зірвати мобілізацію. Однак цим вони нічого не доб'ються, оскільки мобілізаційні заходи у будь-якому випадку продовжуватимуться.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

«Протягом останніх днів ворог почав практикувати такі удари. Мета – зірвати процес мобілізації. Але процес мобілізації неможливо зупинити. Ми будемо і далі комплектувати наше військо, готувати наших військових і залучати до оборони більшу кількість наших людей», – запевнив він.

Саранцев також попередив, що найближчим часом росія може знову атакувати будівлі ТЦК та СП.

ТЦК та СП, Саранцев
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