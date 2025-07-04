Саранцев: окупанти почали завдавати ударів по будівлях ТЦК та СП, щоб зірвати мобілізацію

російські окупанти почали завдавати ударів по будівлях ТЦК та СП, щоб зірвати мобілізацію. Однак цим вони нічого не доб'ються, оскільки мобілізаційні заходи у будь-якому випадку продовжуватимуться.
Про це заявив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.
«Протягом останніх днів ворог почав практикувати такі удари. Мета – зірвати процес мобілізації. Але процес мобілізації неможливо зупинити. Ми будемо і далі комплектувати наше військо, готувати наших військових і залучати до оборони більшу кількість наших людей», – запевнив він.
Саранцев також попередив, що найближчим часом росія може знову атакувати будівлі ТЦК та СП.
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