Кошта: ЄС може збільшити підтримку України

Європейський союз уже погодився виділити з початку цього року на військову підтримку України 34 млрд євро, але ця підтримка може бути ще збільшена.

Про це з нагоди початку головування Данії в ЄС заявив 3 липня у м.Оргус голова Європейської Ради Антоніу Кошта, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуватимемо надавати повну підтримку Україні. З початку цього року держави-члени зобов’язалися виділити додатково 24 млрд євро на військову підтримку України… Тепер вони зможуть зробити більше», - заявив Кошта, додавши, що Україні потрібна підтримка всіх країн, які поважають міжнародне право.

Він нагадав, що Європейська Комісія запропонувала всім державам-членам більше фіскального простору для збільшення їхньої підтримки, і ця підтримка враховується для нових цілей НАТО. Глава Євроради назвав дуже важливим, щоб кожне євро, витрачене державами-членами на підтримку України, було враховано у 3,5% (або 5%) витрат у рамках зобов’язань у НАТО. Таким чином, це буде використання коштів одночасно для України та для європейської оборони.

Кошта підкреслив, що російське вторгнення в Україну залишається головною загрозою для глобального миру у світі, оскільки підриває міжнародний порядок, заснований на правилах. Політик також назвав росію країною, яка загрожує не лише Європі, а й Тихоокеанському регіону, оскільки росія діє в коаліції з такими країнами, як Північна Корея чи Іран.

Він зазначив, що справедливий і тривалий мир є нагальною вимогою для глобальної безпеки та висловив глибоке розчарування тим, що росія не долучається до зусиль Трампа щодо досягнення тривалого миру. Тоді як Зеленський вже погодився на безумовне припинення вогню, росія не лише не погодилася, але навіть посилює інтенсивність своєї агресії проти України, зауважив Кошта.

Він вважає за необхідне продовжувати тиснути на росію за допомогою санкцій: минулого тижня були продовжені всі санкції ще на 6 місяців, і вісімнадцятий пакет «вже в процесі».

«Нарешті, ми з нетерпінням чекаємо нашого спільного майбутнього з Україною як повноправним членом Європейського Союзу», - сказав також голова Євроради. Він вважає, що умови для просування поточного переговорного процесу досягнуті, сам процес потребує часу, який не можна гаяти.

«Нам не можна зупинятися. Нам не можна говорити, що ми заблоковані. Ні. Ми працюємо, і робота триває», - відповів Кошта на запитання щодо перешкод, які ставить одна країна ЄС.

«У цій складній ситуації правда полягає в тому, що Україна виконує свої зобов'язання, проводить реформи, і оцінка Європейської Комісії дуже чітка: Україна справді добре справляється, і ми повинні продовжувати переговори», - підкреслив політик.