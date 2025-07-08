МО України: У застосунку Армія+ з'явилося ще 6 нових електронних рапортів

У застосунку Армія+ з'явилося ще 6 нових електронних рапортів.

Про це повідомляє Міноборони.

Відтепер військові можуть швидко подати рапорт щодо:

звільнення зі служби після полону

заочного навчання під час служби

призначення на ТВО (тимчасове виконання обов'язків)

початку тимчасового виконання обов'язків

продовження служби для непридатних

зміни персональних даних.

Усі рапорти мають чітку структуру та пояснення. Оформити і подати їх можна за кілька хвилин.

У застосунку вже доступно 42 типи рапортів, які подали понад 600 тисяч разів.