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МО України: У застосунку Армія+ з'явилося ще 6 нових електронних рапортів

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У застосунку Армія+ з'явилося ще 6 нових електронних рапортів.

Про це повідомляє Міноборони.

Відтепер військові можуть швидко подати рапорт щодо:

  • звільнення зі служби після полону
  • заочного навчання під час служби
  • призначення на ТВО (тимчасове виконання обов'язків)
  • початку тимчасового виконання обов'язків
  • продовження служби для непридатних
  • зміни персональних даних.

Усі рапорти мають чітку структуру та пояснення. Оформити і подати їх можна за кілька хвилин.

У застосунку вже доступно 42 типи рапортів, які подали понад 600 тисяч разів.

Міноборони, Армія+
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