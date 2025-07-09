Подоляк: Рішення Трампа продовжити надавати Україні військову допомогу відповідає найгострішим інтересам США

Рішення президента США Дональда Трампа продовжити надавати Україні військову допомогу і розширювати її на тлі перемовин з Володимиром Зеленським було очікуваним і відповідає найгострішим інтересам США. Про це у Telegram написав радник Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.

За словами Подоляка, цю демонстрацію сили бачать по всьому світу. Він заявив, що головну вигоду у цій ситуації становить також і зниження ймовірності російської агресії проти інших держав у Європі. Зупинивши путіна сьогодні в Україні, Білий дім уникне астрономічних витрат на захист союзників по НАТО завтра, пише Подоляк.

"Це пряма обʼємна ін'єкція коштів у серце американської промисловості. Заводи в кількох десятках штатів уже перевантажені замовленнями, створюються робочі місця, власні арсенали оновлюються", – пише радник Офісу президента.

Як додав Подоляк, "кожна українська перемога американською зброєю додає США ваги в переговорах, відчиняє двері для вигідних угод у торгівлі та безпеці".