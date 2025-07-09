Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Подоляк: Рішення Трампа продовжити надавати Україні військову допомогу відповідає найгострішим інтересам США

138
Подоляк: Рішення Трампа продовжити надавати Україні військову допомогу відповідає найгострішим інтересам США

Рішення президента США Дональда Трампа продовжити надавати Україні військову допомогу і розширювати її на тлі перемовин з Володимиром Зеленським було очікуваним і відповідає найгострішим інтересам США. Про це у Telegram написав радник Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.

За словами Подоляка, цю демонстрацію сили бачать по всьому світу. Він заявив, що головну вигоду у цій ситуації становить також і зниження ймовірності російської агресії проти інших держав у Європі. Зупинивши путіна сьогодні в Україні, Білий дім уникне астрономічних витрат на захист союзників по НАТО завтра, пише Подоляк.

"Це пряма обʼємна ін'єкція коштів у серце американської промисловості. Заводи в кількох десятках штатів уже перевантажені замовленнями, створюються робочі місця, власні арсенали оновлюються", – пише радник Офісу президента.

Як додав Подоляк, "кожна українська перемога американською зброєю додає США ваги в переговорах, відчиняє двері для вигідних угод у торгівлі та безпеці".

Подоляк
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 9 июля 2025
Вторник, 8 июля 2025
Понедельник, 7 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023