Марчак: В Україні приблизно кожен п'ятий громадянин має право піти на пенсію раніше встановленого віку

В Україні приблизно кожен п'ятий громадянин має право піти на пенсію раніше встановленого віку, що завдає системі мільярдних збитків.

У Мінсоцполітики вже готують реформу, аби змінити цю ситуацію. Перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак сказала про це "Радіо Свобода".

Відомство завершило роботу над законопроєктом щодо оновлення солідарної та накопичувальної моделей пенсійного забезпечення. Цей документ вже подано до Кабінету міністрів. Водночас тривають непрості внутрішні переговори щодо ключових параметрів реформи.

"Коли ми домовимося і фіналізуємо параметри, ми зможемо рухатися далі до парламенту. На жаль, ця дискусія є дуже складною з урахуванням важкого фінансового стану в країні", - заявила Марчак.

Чиновниця зазначила, що на розмір пенсійних виплат впливає багато чинників. Зокрема, йдеться про наявність спеціальних режимів та пільгових умов виходу на пенсію. В Україні пенсійний вік варіюється в межах 60-65 років. Проте значна кількість громадян користуються правом на достроковий вихід, що створює серйозне фінансове навантаження.

"Це десятки млрд грн. Це кошти, які ми не доотримуємо в доходи пенсійної системи. І які водночас виплачуємо з видатків пенсійної системи. У нас одночасно відбуваються втрати від того, що люди менше працюють. І втрати від того, що ми більший період часу платимо пенсію", - наголосила Марчак.