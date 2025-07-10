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В Угорщині розповіли, як можуть знизити залежність від російської нафти

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Угорщина має намір отримати доступ до трубопроводу з одеського порту, щоб диверсифікувати постачання нафти. Так вона зможе знизити залежність від російської нафти.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Bloomberg розповів старший віце-президент угорської компанії Mol Сабольч Пал Сабо.

За словами Сабо, Mol хоче отримати доступ до нафтопроводу Одеса-Броди, що проходить від українського порту на Чорному морі до кордону з Польщею, що дасть їй змогу налагодити постачання нафти від низки світових компаній.

Очікується, що поставки можуть здійснювати в Угорщину через південну ділянку трубопроводу "Дружба", який наразі транспортує російську нафту в країну і з'єднується з трубопроводом Одеса недалеко від українсько-польського кордону.

"Трубопровід з Одеси означає доступ до всіх видів альтернативної нафти завдяки морському з'єднанню. Цей трубопровід слугуватиме забезпеченню безпеки поставок у регіоні, ЄС та Україні", - додав Сабо.

Угорська компанія хоче, щоб ЄС взяв участь у "відродженні" Одеського трубопроводу, який, як наголошують у Mol, також стане альтернативою російській нафті для Сербії.

"Якщо ЄС наполягає на тому, щоб регіон відмовився від надійного маршруту поставок, то він повинен зіграти свою роль у створенні реальної альтернативи", - вважає старший віцепрезидент Mol.

Угорщина
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