Мінсоцполітики розробило пропозиції щодо кардинального підвищення виплат на дітей

Мінсоцполітики пропонує одноразово виплачувати українцям при народженні дитини 50 тисяч грн, а також суттєво збільшити щомісячні виплати за дітей.

Про це перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак заявляє в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Відомство розробило пропозиції щодо кардинального підвищення виплат, які вже направлені на розгляд Кабінету Міністрів як законопроєкт.

«Ми пропонуємо, щоб на кожну дитину після народження і пологів ми мамі будемо платити 50 тисяч грн одноразовим платежем. Крім того, з першого місяця до 12-го місяця дитини щомісяця ми будемо сплачувати платіж, який буде суттєво вищий, ніж поточний розмір 860 грн», - заявила чиновниця.

При цьому вона зазначила, що розмір щомісячної виплати наразі не погодили. Посадовиця пояснила, що збільшення виплат має на меті забезпечити фінансову незалежність жінок у декретній відпустці.

«Ми ще остаточно не погодили цей розмір щомісячного платежу, тому я не хочу поки що його анонсувати, але це кратне збільшення. Тобто не 860 грн, а кілька тисяч гривень на місяць – принаймні для того, щоб жінка, яка сидить удома, навіть якщо чоловік працює і є годувальником у родині, щоб така жінка відчувала, що вона має свої кишенькові гроші й не залежить повністю від чоловіка», - повідомила Марчак.

Міністерство планує, що нові виплати почнуть діяти з 1 січня 2026 року. Наразі відомство веде переговори з Міністерством фінансів щодо забезпечення необхідного фінансування реформи.

Водночас, точний розмір майбутніх щомісячних виплат поки залишається невідомим, оскільки остаточне узгодження ще триває.

Станом на сьогодні загальний розмір допомоги при народженні дитини становить 41 280 грн. З цієї суми 10 320 грн виплачується одразу, а решта 30 960 грн розподіляється на три роки по 860 грн щомісяця.