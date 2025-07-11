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Єврокомісарка: Практичні переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця року

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В Єврокомісії, попри угорське вето, вважають що практичні переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця року за всіма кластерами.

Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос під час дискусії на Конференції з питань відновлення України, повідомляє з Рима кореспондент "Європейської правди".

Кос нагадала про те, що підготовчі процеси до переговорів відбуваються з історично високою швидкістю: "Скринінг пройшов швидше, ніж будь-коли".

Представниця ЄК повторила офіційну позицію Комісії про те, що "перший кластер готовий до відкриття" і висловила сподівання що це станеться "скоро" для України і Молдови. Вона не стала згадувати, що перепоною для його відкриття була і лишається позиція Угорщини, яка блокує будь-які рішення щодо України.

Кос
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