Єврокомісарка: Практичні переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця року

В Єврокомісії, попри угорське вето, вважають що практичні переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця року за всіма кластерами.

Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос під час дискусії на Конференції з питань відновлення України, повідомляє з Рима кореспондент "Європейської правди".

Кос нагадала про те, що підготовчі процеси до переговорів відбуваються з історично високою швидкістю: "Скринінг пройшов швидше, ніж будь-коли".

Представниця ЄК повторила офіційну позицію Комісії про те, що "перший кластер готовий до відкриття" і висловила сподівання що це станеться "скоро" для України і Молдови. Вона не стала згадувати, що перепоною для його відкриття була і лишається позиція Угорщини, яка блокує будь-які рішення щодо України.