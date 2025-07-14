Розвідка: АПК рф спіткала своєрідна "карма" за вкрадене зерно

російський агропромисловий комплекс спіткала своєрідна "карма" за те, що росія крала зерно в Україні. Попри усі заяви кремля про "самозабезпеченість" агропродукцією, рентабельність та об'єми в російському агросекторі невпинно падають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Зокрема кремль заявляє, що росія нібито достатньо забезпечена зерном, олією, цукром, м'ясними продуктами тощо. Проте санкції та війна призвели до високої вартості кредитних ресурсів, за рахунок яких виживають російські аграрії.
росіяни намагаються підтримувати інвестиційну привабливість сільськогосподарської галузі та скоротити імпортозалежність. Але попри зусилля кремля досі спостерігається низка проблем:
Рентабельність агросектору впала з 20,3% у 2022 році до 18,2% у 2025 році. Для залучення інвестицій цей показник повинен бути не менше 30%.
Насіннєва база в росії дуже імпортозалежна. Особливо це стосується забезпечення насінням цукрового буряка та картоплі.
Санкції призвели до здорожчання кредитів та сільськогосподарської техніки. Продажі російської с/г техніки з початку 2025 року впали на 32%.
"Натомість відзначається зростання в рф імпорту продукції АПК до 12,9 млрд дол. США (+12,5 % порівняно з аналогічним періодом 2024 року)", - додали в СЗРУ.
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