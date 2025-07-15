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Міненерго: Не зважаючи на зростання споживання електроенергії через спеку енергосистема України працює стабільно

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Не зважаючи на спеку, яка тільки посилюється, та зростання споживання в середині минулого тижня, енергосистема України працює стабільно. Зараз немає передумов для обмежень електропостачання, повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

«Енергоблоки працюють — і атомні, і теплові, і гідроелектростанції — без зауважень. Потужностей достатньо як для потреб населення, так і промисловості», - повідомив Шейко.

Підвищення температури останніми днями призвело до зростання споживання електроенергії, однак енергосистема залишається збалансованою. Водночас триває планова ремонтна кампанія згідно з графіком, сформованим з урахуванням досвіду попередніх років і затвердженим заздалегідь.

«Щоб стабільно пройти осінньо-зимовий період, ми виконуємо всі необхідні регламентні роботи на атомних, теплових і гідроелектростанціях. Ремонтна кампанія триває за узгодженим графіком», - наголосив заступник міністра.

Шейко також пояснив, що, порівнюючи з минулим роком, ситуація значно покращилась. Значну частину генерації вже відновлено після російських атак. Цей процес відновлення триває і на даний момент.

Шейко
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