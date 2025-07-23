Пекін подав "офіційні скарги" через включення китайських банків до нового пакета санкцій проти росії

Пекін висловив офіційне невдоволення Європейському Союзу через включення двох китайських банків до нового пакета санкцій проти росії через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао подав "офіційні скарги" під час відеоконференції з єврокомісаром з питань торгівлі Марошем Шефчовичем. Зустріч відбулася на тлі збереження тісних економічних зв'язків Китаю з росією попри повномасштабну війну рф проти України.

"Дві сторони провели відверті та поглиблені обговорення економічного та торгівельного співробітництва між Китаєм та ЄС та пов'язаних з цим питань", - йдеться у заяві китайського міністерства.

Ван також подав офіційні скарги щодо включення ЄС двох китайських фінансових установ до 18-го раунду санкцій проти росії.

Хоча Пекін продовжує позиціонувати себе як нейтральна сторона у конфлікті, він досі не засудив агресію росії проти України і, як зазначають західні оглядачі, залишає за москвою статус "стратегічного партнера".