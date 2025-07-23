Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Пекін подав "офіційні скарги" через включення китайських банків до нового пакета санкцій проти росії

134

Пекін висловив офіційне невдоволення Європейському Союзу через включення двох китайських банків до нового пакета санкцій проти росії через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао подав "офіційні скарги" під час відеоконференції з єврокомісаром з питань торгівлі Марошем Шефчовичем. Зустріч відбулася на тлі збереження тісних економічних зв'язків Китаю з росією попри повномасштабну війну рф проти України.

"Дві сторони провели відверті та поглиблені обговорення економічного та торгівельного співробітництва між Китаєм та ЄС та пов'язаних з цим питань", - йдеться у заяві китайського міністерства.

Ван також подав офіційні скарги щодо включення ЄС двох китайських фінансових установ до 18-го раунду санкцій проти росії.

Хоча Пекін продовжує позиціонувати себе як нейтральна сторона у конфлікті, він досі не засудив агресію росії проти України і, як зазначають західні оглядачі, залишає за москвою статус "стратегічного партнера".

Китай, санкції
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 23 июля 2025
Вторник, 22 июля 2025
Понедельник, 21 июля 2025
Воскресенье, 20 июля 2025
Суббота, 19 июля 2025
Пятница, 18 июля 2025
Четверг, 17 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023