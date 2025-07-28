Експерт: Досвід України у війні з росією свідчить про стрімку заміну бойових систем на безпілотні комплекси

Досвід України у протидії повномасштабній агресії росії свідчить про стрімку заміну бойових систем із присутністю оператора на безпілотні комплекси. Однак потреба у засобах безпечного транспортування особового складу залишається актуальною.

Про це в коментарі Укрінформу сказав Геннадій Хіргій, директор компанії - виробника бронетехніки “УКР АРМО ТЕХ”, яка бере участь у Міжнародній оборонній виставці IDEF 2025 у Стамбулі.

“Ми в Україні вже добре розуміємо, що сучасна війна ведеться інакше. Думаю, що не у всіх у світі є це розуміння. Наразі безпілотні системи, системи на базі штучного інтелекту витісняють великі комплекси”, - сказав Хіргій.

Водночас у компанії переконані, що повної відсутності людини на полі бою не буде, тому їхня продукція залишатиметься затребуваною.

“Жодна армія не може існувати без солдатів, а солдатів потрібно довозити до точки призначення, до місця виконання завдань. Наша техніка виконує саме це завдання. Особовий склад потрібно доставити, забрати, вивезти поранених, і наша техніка на відмінно справляється з цим завданням”, - зазначив директор “УКР АРМО ТЕХ”.

Компанія була створена у 2022 році та починала з виробництва одного типу броньованих машин. Нині штат компанії 1,7 тисяч працівників, а виробничі потужності розміщені в різних точках України.

“У 2022 році цим шляхом пішли багато різних компаній, тому що треба було щось робити і допомагати нашій армії і державі. За три роки ми неабияк зросли, плануємо зростати і розвиватися далі”, - додав Хіргій.

За його словами, виставка IDEF 2025 у Стамбулі - потужний майданчик для презентації власної продукції, відслідковування загальних трендів світового ОПК, обміну досвідом, пошуку нових контактів для співпраці.