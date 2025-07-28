Financial Times: Україна отримає безпрецедентну кількість наборів для дронів, оснащених ШІ

Україна отримає від американо-німецької компанії Auterion безпрецедентну кількість "бойових наборів" Skynode для безпілотників. Загалом передадуть 33 тисячі комплектів для дронів, оснащених штучним інтелектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що "бойові набори" Skynode для дронів - це комплекти програмного забезпечення для оснащення в першу чергу безпілотників-перехоплювачів. Skynode допоможе Україні боротися із нальотами російсько-іранських ударних дронів типу "Шахед".

Відправлення партії в 33 тисячі комплектів Skynode підтвердив Лоренц Майєр, головний виконавчий директор Auterion. За його словами, партію відправлять в Україну до кінця 2025 року.

Оплачувати контракт на виготовлення комплектів буде Пентагон - сума складе приблизно 50 мільйонів доларів. Це частина допомоги США Україні у сфері безпеки.

При цьому програмне забезпечення розробки Auterion вже використовується в деяких українських дронах. Але зараз масштаб замовлення "бойових наборів" Skynode перевершує усі минулі постачання.

"Тоді ми відправили тисячі, а зараз відправляємо десятки тисяч... це безпрецедентний масштаб", - заявив Майєр.

Розгортання безпілотників, оснащених Skynode, демонструє, що угода щодо посилення співпраці у сфері виготовлення дронів між Україною та США актуальне. Директор Auterion зазначив, що його компанія "була піонером" у співробітництві з Києвом.

"Це фактично визнання того, що загартування боєздатності, яке відбулося в Україні у сфері безпілотників, є актуальним. Це спосіб підтримати Україну, але це також технології, які... країни НАТО хочуть отримати", - сказав Майєр.

При цьому розробник запевняє, що його компанія не планує конкурувати з існуючими українськими проєктами. Завдання - зробити внесок в те, чого Україна поки що не має.

"У них фантастична індустрія безпілотників. Ми хочемо зробити свій внесок у те, чого у них ще немає, і що більше орієнтоване на програмно-визначену війну. Те, що ми пропонуємо, - це перестрибування з того, що є на полі бою зараз, тобто перехід до цільового призначення та ройового використання на основі штучного інтелекту", - зазначив він.

Втім, за словами Майєра, попри революційне обладнання дронів системами штучного інтелекту, вони не будуть самостійно обирати цілі для атаки. Це завжди робитиме людина.

Skynode - це так звані "ударні комплекти" розробки Auterion, які працюють виключно на ПЗ компанії. Вони включають камеру, модулі радіокерування та деякі інші "примочки".

Skynode може перетворити звичайні FPV-дрони на "системи озброєння на базі штучного інтелекту". Такі дрони не піддаються глушінню системи радіоелектронної боротьби та здатні вистежити рухому ціль на дистанції до кілометра, запевняє Майєр.