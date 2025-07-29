Експорт російського вугілля до Китаю впав на 25% у вартісному вираженні, - ЗМІ

У першій половині 2025 року експорт російського вугілля до Китаю впав на 25% у вартісному вираженні, а в другому кварталі темпи падіння лише прискорилися – до 34% рік до року. Про це йдеться в аналізі Центру економічного прогнозування Газпромбанку, пише російське видання Коммерсант.
Китай був ключовим покупцем вугілля з рф, але частка російського вугілля в імпорті Китаю за рік скоротилася з 23% до 18%. Це стало додатковим ударом по російській галузі, яка втратила ринки Євросоюзу через санкції.
Аналітики пояснюють скорочення постачань одразу кількома чинниками:
На цьому фоні вугледобувна галузь росії поглиблюється в кризу. Зі 179 підприємств, які працювали на початку 2024 року, понад 50 – під загрозою закриття, заявляв заступник міністра енергетики рф.
За даними Міненерго рф, збитки російських вугільників у 2024 році вже досягли 112,6 млрд рублів (приблизно $1,2 млрд), і лише за перші п’ять місяців 2025 року наблизилися до цієї позначки. До кінця року втрати можуть сягнути 300–350 млрд рублів – це сума, співмірна з бюджетами окремих російських регіонів.
Щоб стримати обвал, 25 липня уряд рф ухвалив постанову про підтримку вугільної галузі, але деталей документа поки не розкривають.
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