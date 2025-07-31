Не змогли налякати Трампа: Макрон прокоментував торгову угоду зі США

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ЄС не зумів використати свій величезний єдиний ринок і достатньо налякати Сполучені Штати, щоб вони погодилися на вигіднішу для спільноти торгову угоду.
Заяву французького президента навів виданню Politico анонімний посадовець, повідомляє "Європейська правда".
Макрон виступив із критикою досягнутої 27 липня торгової угоди між ЄС і США у виступі на засіданні уряду.
"Нас потрібно боятися. Нас не боялися достатньо", – навів співрозмовник видання слова Макрона.
При цьому він похвалив європейських переговірників за захист інтересів Франції та Європи під час "переговорів, що проводилися в складних умовах", з огляду на бажання Трампа запровадити певні мита на торговельних партнерів США, а разом з ними – докорінно змінити світову економіку.
Крім того, Макрон переконаний, що ще є час для покращення угоди.
"Історія не закінчена, і ми не зупинимося на досягнутому", – сказав він.
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