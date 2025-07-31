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Мінсоцполітики: У 2025 році українці усиновили 589 дітей

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За шість місяців 2025 року громадяни України усиновили 589 дітей -сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомило Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності.

Мінсоцполітики і Державна служба у справах дітей надають статистику цьогорічних усиновлень:

  • 199 дітей — віком до трьох років;
  • 160 дітей — віком від трьох до шести років;
  • 148 дітей — віком від шести до 11 років;
  • 82 дитини — старше 11 років.

Найбільші показники усиновлення - в Київській (67 дітей), Дніпропетровській (66), Одеській (49), Закарпатській (47), Житомирській (37) областях.

У Мінсоцполітики зазначили, що спостерігається невідповідність побажань кандидатів в усиновлювачі і реальної ситуації щодо віку дітей, які можуть бути усиновлені. Так, із 2276 кандидатів, які перебувають на обліку, 1625 заявляють про готовність усиновити одного або двох дітей від 5 до 10 років. Водночас, з-поміж 14 679 дітей на обліку з усиновлення, 10 628 мають вік 10 років і старше. 10 226 дітей - це діти з сімейних груп, тобто мають братів, сестер на обліку з усиновлення.

11 078 дітей, які можуть бути усиновлені, виховуються в сімейному оточенні: 10 086 - у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу; 992 - під опікою або тимчасово влаштовані в сім’ї родичів, знайомих.

"В альтернативних сімейних формах виховання діти перебувають до повноліття або до закінчення навчання, а усиновлення - це родина для дитини назавжди. Тому такі діти мають право бути усиновленими", - наголосили в міністерстві.

Найбільша кількість дітей перебуває на місцевому обліку з усиновлення в таких регіонах: Дніпропетровська область (2129 дітей), Одеська (1155), Харківська (926), Донецька і Запорізька (822 і 821 дитина відповідно).

Мінсоцполітики, усиновлення
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