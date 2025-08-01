Аналітик: В липні 2025 року росія запустила по Україні рекордну кількість дронів

росія тільки в липні використала для атак на Україну понад 6 тисяч ударних дронів. Це новий антирекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика Кайла Глена в соцмережі X.

"Після вчорашньої атаки загальна кількість запущених по Україні в липні дронів "Шахед" і "Гербера" становила 6297, що на 1378% більше, ніж у липні 2024 року (426 запущених)", - розповів Глен.

Він звернув увагу, що торік таку кількість дронів росія запустила в період із січня по жовтень.

Також OSINT-аналітик зазначив, що росія вперше використала проти України понад 6 тисяч дронів. Серія антирекордів триває - у червні росіяни вперше запустили понад 5 тисяч безпілотників.

Глен додав, що в липні були періоди відносного затишшя, коли росія не проводила масштабних атак. На його думку, це пов'язано з поганими погодними умовами.

"Можливості росії в галузі безпілотних літальних апаратів значно зросли наприкінці 2024 року і в 2025 році", - звернув увагу він.