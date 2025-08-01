Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Інтереси

RSS

Аналітик: В липні 2025 року росія запустила по Україні рекордну кількість дронів

104

росія тільки в липні використала для атак на Україну понад 6 тисяч ударних дронів. Це новий антирекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика Кайла Глена в соцмережі X.

"Після вчорашньої атаки загальна кількість запущених по Україні в липні дронів "Шахед" і "Гербера" становила 6297, що на 1378% більше, ніж у липні 2024 року (426 запущених)", - розповів Глен.

Він звернув увагу, що торік таку кількість дронів росія запустила в період із січня по жовтень.

Також OSINT-аналітик зазначив, що росія вперше використала проти України понад 6 тисяч дронів. Серія антирекордів триває - у червні росіяни вперше запустили понад 5 тисяч безпілотників.

Глен додав, що в липні були періоди відносного затишшя, коли росія не проводила масштабних атак. На його думку, це пов'язано з поганими погодними умовами.

"Можливості росії в галузі безпілотних літальних апаратів значно зросли наприкінці 2024 року і в 2025 році", - звернув увагу він.

дрони, Глен
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 1 августа 2025
Четверг, 31 июля 2025
Среда, 30 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023