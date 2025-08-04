Новий міністр соцполітики анонсував пенсійну реформу

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України у найближчі 100 днів запропонує Верховній Раді пенсійну реформу.

Про це заявив міністр Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.

Під час засідання парламентського Комітету з питань соціальної політики та прав ветеранів чиновник заявив про бажання змінити підходи до пенсійного забезпечення.

За його словами, міністерство залучатиме народних депутатів на ранніх етапах розробки таких реформ:

Солідарна пенсійна система: гарантовані виплати по досягненню віку, прямий зв'язок між внесками ЄСВ, їх тривалістю і розміром пенсії.

Трансформація спеціальних пенсій у професійні, а саме оплата з урахуванням трьох факторів - базова виплата, варіативна пенсійна складова та професійна - з різних джерел фінансування.

Запровадження обов’язкової накопичувальної системи.

Він також повідомив про бажання що найближчим оновити соціальні стандарти, зокрема запровадили базову соціальну допомогу та провести реформу прожиткового мінімуму.

Улютін також повідомив про плани, які залежать від міністерства, не від парламенту. Він зазначив, що незабаром розпочнеться робота над запуском “єдиного вікна” для ВПО, де можна буде отримати допомогу та підтримку від моменту евакуації до інтеграції в нову громаду.