У 2025 році росія прокачала до ЄС майже вдвічі менше газу, ніж за аналогічний період 2024 року

За січень-липень 2025 року російський газпром прокачав до ЄС лише 9,93 млрд кубометрів газу, що майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2024 року (18,3 млрд кубометрів). Про це пише The Moscow Times.

Якщо темпи збережуться, то до кінця року експорт російського газу до Європи становитиме близько 17 млрд кубометрів, що стане новим антирекордом із початку 1970-х років.

Для порівняння, у 2018–2019 роках газпром постачав Європі 170–180 млрд кубів щороку.

Після припинення транзиту газу через Україну росіянам не вдалося компенсувати втрати.

Хоча постачання через "Турецький потік" зросли на 7% рік до року, цього недостатньо, щоб замінити українську ГТС із потужністю понад 140 млрд кубометрів на рік.

Через скорочення експорту газпром змушений зменшувати видобуток. За перше півріччя 2025 року виробництво газу в росії впало на 3,2%, а зрідженого газу (ЗПГ) – на 5,2%.

Минулого року компанія не змогла реалізувати близько 60 млрд кубометрів газу, що втричі більше за річне споживання Польщі.

Спроби знайти нові ринки провалилися: угоду з Китаєм не підписано, проєкт газового хабу в Туреччині згорнуто. Тепер кремль шукає, куди подіти надлишок – від живлення дата-центрів і потужностей ШІ до виробництва електроенергії для підтримки вугільної промисловості.