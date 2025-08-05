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Китай продовжить купувати нафту у росії та Ірану

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Під час останніх торгових переговорів у Стокгольмі США і Китай майже домовилися щодо більшості питань, щоб уникнути підвищених тарифів, але залишаються у глухому куті через вимогу Вашингтона припинити закупівлю нафти з росії та Ірану. Про це пише Associated Press.

МЗС Китаю заявило, що країна "завжди забезпечуватиме свою енергетичну безпеку у спосіб, який відповідає національним інтересам", і попередило, що "тиск і примус не принесуть результату".

У США натомість планують ввести 100% мита імпорт на китайських товарів, якщо Пекін не виконає вимоги.

Торгівля нафтою з росією та Іраном є стратегічно важливою для Китаю. За даними США, до 90% іранської нафти йде саме до Китаю, а закупівлі російської нафти зростають, попри санкції.

Експерти кажуть, що Китай використовує це питання як козир у переговорах і не планує відмовлятися від вигідних постачань, що підтримують і російську, і іранську економіки.

У США конгресмени пропонують ще жорсткіші санкції, включно з тарифами до 500% на країни, які купують енергоносії в росії. Однак поки що ці ініціативи не реалізовані через політичні суперечності.

США, Китай, нафта
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