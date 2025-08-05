Китай продовжить купувати нафту у росії та Ірану

Під час останніх торгових переговорів у Стокгольмі США і Китай майже домовилися щодо більшості питань, щоб уникнути підвищених тарифів, але залишаються у глухому куті через вимогу Вашингтона припинити закупівлю нафти з росії та Ірану. Про це пише Associated Press.
МЗС Китаю заявило, що країна "завжди забезпечуватиме свою енергетичну безпеку у спосіб, який відповідає національним інтересам", і попередило, що "тиск і примус не принесуть результату".
У США натомість планують ввести 100% мита імпорт на китайських товарів, якщо Пекін не виконає вимоги.
Торгівля нафтою з росією та Іраном є стратегічно важливою для Китаю. За даними США, до 90% іранської нафти йде саме до Китаю, а закупівлі російської нафти зростають, попри санкції.
Експерти кажуть, що Китай використовує це питання як козир у переговорах і не планує відмовлятися від вигідних постачань, що підтримують і російську, і іранську економіки.
У США конгресмени пропонують ще жорсткіші санкції, включно з тарифами до 500% на країни, які купують енергоносії в росії. Однак поки що ці ініціативи не реалізовані через політичні суперечності.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023