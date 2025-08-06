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Трамп: Якщо ЄС не виконає свої інвестиційні обіцянки, то зіткнеться з тарифами в розмірі 35%

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Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо ЄС не виконає свої інвестиційні обіцянки в рамках угоди між ЄС і США, Євросоюз зіткнеться з тарифами в розмірі 35%.

Про це він сказав в інтерв'ю на CNBC, передає "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про те, що станеться, якщо ЄС не виконає обіцянку інвестицій на 600 мільярдів доларів Трамп сказав: "Тоді вони заплатять тарифи в 35%".

"Вони викупили свої тарифи. Вони заплатили 600 мільярдів доларів, і через це я знизив їхні тарифи з тридцяти до п'ятнадцяти відсотків, і кілька країн запитали: "Як це так, ЄС платить менше, ніж ми?", а я відповів: "Ну бо вони дали мені 600 мільярдів доларів"? – сказав Трамп.

"Деталі такі: 600 мільярдів доларів, які я можу інвестувати у все, що захочу, у що завгодно. Я можу робити з ними все, що захочу. І мета була в тому, що вони, знаєте, обдирали нас так багато років, що прийшов час їм заплатити, і вони повинні заплатити", – додав президент США.

Трамп, Євросоюз, тарифи
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