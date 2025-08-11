AFP: Трамп вимагає оштрафувати Каліфорнійський університет на 1 мільярд доларів

Президент США Дональд Трамп посилює тиск відносно вищих навчальних закладів і подає позов проти Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA).

Передає УНН із посиланням на AFP.

Адміністрація Трампа подає позов на майже мільярд доларів проти Каліфорнійського університету. Наразі ідеться про вимогу штрафу в розмірі 1 мільярда доларів після неодноразових звинувачень в антисемітизмі. До справи відноситься реакція Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі на пропалестинські студентські протести у 2024 році.

Президент об'єднання університетів Каліфорнії Джеймс Міллікен заявив, що позов на суму в мільярд доларів (близько 860 млн євро) надійшов до керівництва університету в п'ятницю і зараз розглядається. Міллікен попередив, що виплата такої суми "повністю знищить" об'єднання університетів.

Міллікен також заявив, що виплата суми, яку вимагає Трамп, завдасть "великої шкоди" не тільки студентам і всім жителям Каліфорнії. Громадяни США по всій країні залежать від "важливої роботи UCLA і системи UC".

Довідка. Університет Каліфорнії — це державний університетський союз, до якого входять вищі навчальні заклади в десяти містах на західному узбережжі штату Каліфорнія. Вони входять до числа найкращих державних університетів США. Особливо відомі університети в Берклі (UC Berkeley) поблизу Сан-Франциско та в Лос-Анджелесі (UCLA).