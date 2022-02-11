«Слуги народа» предлагают в разы повысить штрафы для владельцев элитных авто

Увеличить в 10 раз размер штрафов по Админкодексу и в два раза — по Уголовному кодексу для владельцев элитных автомобилей стоимостью свыше 375 минимальных зарплат (2,44 млн грн или около $85 тыс.) предлагают народные депутаты правящей фракции «Слуга народа».

Соответствующий законопроект № 7026 авторства 10 депутатов этой фракции зарегистрирован в Верховной Раде.

«Следствием принятия указанного законопроекта будет повышение ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей, увеличение бюджетных поступлений», — отмечается в пояснительной записке к нему.

Согласно ей, среди штрафов, размер которых предлагается повысить на порядок, — непристегнутый ремень безопасности или отсутствие мотошлема, превышение скорости и проезд на красный, невыполнение водителем требований об остановке и оставление места ДТП, нарушение правил с повреждением других авто, езда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или без документов.

Что касается штрафов по Уголовному кодексу, размер которых предложено удвоить, то речь идет, в том числе, об уничтожении, подделке или замене номеров узлов и агрегатов транспортного средства.