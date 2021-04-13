Рада не проголосовала закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Верховная Рада отказалась вводить штрафы за нарушение самоизоляции. Народные депутаты отклонили соответствующий законопроект № 4540.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ определял, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, будут наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 3400 — 8500 гривен.

В Министерстве здравоохранения обращали внимание, что часть больных COVID-19, которые переносят болезнь в легкой форме или находятся в бессимптомной стадии заболевания, пренебрегают правилами самоизоляции.

Ранее профильный комитет рекомендовал принять этот закон за основу.