Українська документальна стрічка пройшла кваліфікацію на кінопремію Оскар

Українська документальна стрічка 2000 метрів до Андріївки режисера Мстислава Чернова пройшла кваліфікацію на кінопремію Оскар.

Фільм увійшов до довгого списку документальних, міжнародних та анімаційних фільмів, допущених до номінації на Оскар-2026.

Всього 201 документальний фільм, 86 міжнародних фільмів та 35 анімаційних фільмів продовжують боротьбу за номінацію від Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Шортліст претендентів оголосять 16 грудня 2025 року.

Оскароносний Мстислав Чернов вже вдруге боротиметься за статуетку Оскар. У 2024 році його стрічка 20 днів у Маріуполі принесла для України перший не технічний Оскар.

2000 метрів до Андріївки розповідає про один із епізодів контрнаступу Сил оборони восени 2023 року на Донеччині.

У ній показані важкі бої бійців Третьої штурмової бригади за розбиту Андріївка, що за 10 км від Бахмута. Фільм демонструє, якою ціною українцям дається кожен метр відвойованої в російського загарбника землі.

Список документальних фільмів, що цього року претендують на нагороди, включає стрічки, які вже здобували перемоги в документальних номінаціях на фестивалях, зокрема Ідеальний сусід та Апокаліпсис у тропіках від Netflix, Прийди до мене у доброму світлі від Apple та Орвелл: 2+2=5 від Neon.

До переліку також увійшли два високо оцінені фільми, створені знаменитостями фільми про їхніх відомих батьків: Моя мама Джейн від HBO та Стіллер і Міра: Ніщо не зникає від Apple, які зняли відповідно Марішка Гарґітей, донька акторки Джейн Менсфілд, та Бен Стіллер.