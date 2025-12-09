Речник Єврокомісії: Соцмережі Маска доведеться сплатити 120 мільйонів євро штрафу

Європейська комісія сказала, що подбає про сплату соцмережею X американського мільярдера Ілона Маска штрафу у 120 мільйонів євро за недотримання правил прозорості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На брифінгу в понеділок речник Єврокомісії Томас Реньє сказав, що X "доведеться сплатити цей штраф".

"120 мільйонів євро доведеться сплатити. Ми подбаємо про те, щоб отримати ці гроші", – додав він, не уточнивши, як саме Єврокомісія це зробить.

Реньє сказав, що X все ще має можливість оскаржити рішення про штраф у Суді Європейського Союзу.

"Не поспішаймо. Ми щойно ухвалили рішення і наклали штраф на X. Тепер компанія повинна сплатити штраф і має 90 днів, щоб відповісти нам", – додав речник у коментарі Politico.

Нагадаємо, регуляторні органи Євросоюзу у пʼятницю оштрафували Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.