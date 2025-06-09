Зеленський: путін шукав виправдання своїм ударам по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що масовані атаки росії на Україну не є відповіддю на спецоперацію СБУ Павутина. За його словами, удари російської армії були сплановані раніше, і кремль просто шукає виправдання для своєї агресії.
Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.
Зеленський наголосив, що слова російського диктатора володимира путіна про те, що удари – це реакція на дії українських спецслужб, не відповідають дійсності.
«Те, що сказав путін, не є правдою. Тому що якщо ви подивитеся на нашу операцію, рівно за добу до операції був наймасовіший удар по Україні. За добу до операції було 480 або 483 дрони, не враховуючи ракет. Тільки дронів було, бачите, майже пів тисячі. Тобто він (путін, – Ред.) хотів знайти виправдання для наступних своїх ударів», – додав президент.
Він також додав, що росія завдає ударів щодня і вони не є випадковими, про що свідчать дані розвідки та аналітика.
«Ми розуміємо, що росія б’є абсолютно не випадково, хоча цілі вибирають часто дуже випадково, тобто щоб люди страждали. Цивільні цілі. І саме це вони роблять. Ви пам’ятаєте впродовж усіх цих моментів, коли вони говорили про перемир’я або про припинення вогню, вони завдавали ударів. Тобто їм здається, що таким тиском вони будуть впливати на ситуацію політичну», – пояснив Зеленський.
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