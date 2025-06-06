НБУ: Ціни на продукти в Україні наблизилися до світових

Національний банк України визнав, що ціни на продукти в Україні наблизилися до світових, тому не очікує, що втрата частини врожаю через заморозки суттєво вплине на продовольчу інфляцію. Про це йшлося на брифінгу 5 червня.

Вплив погодних умов на цьогорічні врожаї зернових та інших сільськогосподарських культур може виявитися гіршим, ніж передбачалося у поточних прогнозах, визнали в Нацбанку. Але стримати продовольчу інфляцію буде простіше, а дефіцит продуктів покриє імпорт.

"У нас ціни на продовольчі товари вже наблизилися, а за окремими продуктами навіть перевищують ціни в країнах-сусідах. Тому, власне, через цей фактор ми очікуємо, що повторення минулорічного суттєвого сплеску продовольчої інфляції ми зможемо уникнути", – пояснив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Голова Нацбанку Андрій Пишний підтвердив, що негативний вплив погодних умов на врожаї є ризиком для прогнозу інфляції. Але можливий дефіцит окремих продуктів може замінити імпорт.

"Є [...] можливість покриття відповідного дефіциту за рахунок імпорту, якщо така необхідність виникне. Адже у нас подекуди внутрішні ціни вже наблизилися до світових, а за деякими позиціями навіть їх перевищують", – сказав Пишний.