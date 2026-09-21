російські авіакомпанії змінюють програми польотів через атаку українських дронів

Масована атака безпілотників у ніч проти 20 вересня спричинила масштабні перебої в роботі московських аеропортів. У Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковському тимчасово обмежували прийом і виліт літаків.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.
Через запроваджені обмеження в московських аеропортах затримали щонайменше 403 рейси, ще 12 було скасувано. Згодом росавіація оголосила про зняття обмежень, однак авіакомпаніям довелося коригувати розклад польотів. Близько 38 літаків, які прямували до Москви, перенаправили на запасні аеродроми у Нижньому Новгороді, Казані, Санкт-Петербурзі, Самарі, Чебоксарах та Нижньокамську.
Найбільші перебої виникли у Шереметьєво. Там затримали 121 рейс на приліт і 126 на виліт. Загалом понад 150 рейсів скасували або перенесли. У Внуково затримали 129 рейсів, ще 11 скасували. У Домодєдово повідомлялося про 27 затриманих рейсів на приліт та одне скасування.
Російські авіакомпанії, зокрема «Аерофлот» і «Побєда», змінюють програми польотів. Пасажирам скасованих рейсів рекомендували не приїжджати до аеропортів.
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