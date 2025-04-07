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У ПФУ назвали підстави для припинення пенсійних виплат

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У ПФУ назвали підстави для припинення пенсійних виплат

У Пенсійному фонді назвали основні підстави для припинення пенсійних виплат українцям.

Пенсіонери, які на даний момент проживають за кордоном та мають статус внутрішньо переміщеної особи, отриманий до 24 лютого 2022 року, а також отримують пенсію в "Ощадбанку", для подовження виплат повинні проходити фізичну ідентифікацію кожні 6 місяців.

Цю процедуру необхідно проводити навіть увипадку, якщо виплати не призупинялися, роз'яснили в головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Без пройденої ідентифікації виплату пенсії може бути припинено за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду.

Згідно зі ст. 49 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", визначено такі основні підстави для припинення пенсійних виплат:

  • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
  • на час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою;
  • за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;
  • у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;
  • після надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;
  • у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд; у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Українці, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану та протягом трьох наступних місяців після місяця, у якому його буде скасовано, можуть надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою.

До заяви додаються такі документи:

  • копія документа про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію місця тимчасового перебування за кордоном (з перекладом);
  • оригінал документа, що особа є живою, виданий закордонною дипломатичною установою України;
  • копія паспорта громадянина України.

Додані до заяви про поновлення пенсії копії документів повинні бути засвідчені диппредставництвом або консульською установою України або нотаріально. Форма заяви для поновлення пенсії наведена в додатку 1 до Порядку № 22-1.

Днем звернення за поновленням пенсії вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Заява про поновлення пенсії може бути надіслана до управління Пенсійного фонду України.

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.

ПФУ, пенсія
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