Нафтогаз побудує сховища газу в Угорщині

Група "Нафтогаз" підписала меморандум з угорською компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини поблизу українсько-угорського кордону.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз" Сергій Федоренко.

За словами керівника компанії, в умовах регулярних російських атак на українську паливну інфраструктуру диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових сховищ поза зоною обстрілів є питанням стабільності всього ринку.

Це рішення потенційно підвищить надійність постачання пального для українських споживачів та сприятиме транскордонному енергетичному розвитку між Україною та Угорщиною.

Домовленості досягнуто під час Карпатського економічного форуму в межах саміту С8. Федоренко висловив подяку прем'єр-міністру та уряду за підтримку, а команді "Нафтогазу" — за результативну роботу.