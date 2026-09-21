ДПСУ: Найбільше порушників фіксуємо на ділянці кордону з Румунією

Ділянка кордону з Румунією залишається найпопулярнішою у порушників. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в телеефірі.
Відповідаючи на запитання, де прикордонники найчастіше фіксують спроби незаконного перетину державного кордону, він зазначив: "Традиційно це ділянка кордону з Румунією. Найбільше порушників фіксуємо саме на цій ділянці кордону. На другому місці - кордон з Молдовою".
За словами речника ДПСУ, на інших ділянках кордону реєструють значно меншу кількість спроб незаконно перетнути кордон.
"Водночас за останній період збільшення кількості спроб (нелегального перетину кордону - ред.), на щастя, ми не фіксуємо", - додав Демченко.
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