Схоже, що хлопець зовсім не зацікавлений: Україна та росія розчаровані роботою Віткоффа

Україна та Росія розчаровані роботою спецпосланця президента США Стіва Віткоффа у переговорах щодо завершення війни, хоча причини невдоволення сторін відрізняються.

Українські посадовці вважають його недостатньо компетентним у питаннях війни та надто поступливим щодо Росії. У Москві, своєю чергою, покладають на Віткоффа частину відповідальності за те, що США не змогли домогтися від України територіальних поступок, пише Kyiv Independent із посиланням на обізнані джерела.

За словами українських чиновників, Київ не бачить від США достатньої кількості нових пропозицій та готовності посилювати тиск на Росію. Один зі співрозмовників видання заявив, що американська сторона постійно закликає Україну завершити війну, хоча Київ сам зацікавлений у її припиненні.

Українські посадовці також ставлять під сумнів розуміння Віткоффом російсько-української війни та його дипломатичний підхід. За словами людини, яка була присутня на одному з раундів тристоронніх переговорів, американський посланець іноді залишав зустрічі, не пояснюючи іншим учасникам, куди прямує.

"Він більше любить ресторани та інші речі. Схоже, що хлопець зовсім не зацікавлений. Він міг би піти з місця події та піти на коротку прогулянку", - сказав співрозмовник Kyiv Independent.

Окремі претензії в Києві стосуються підходу Віткоффа до диктатора Росії Володимира Путіна. Українські посадовці вважають, що надмірна поступливість американського посланця навряд чи здатна переконати російського лідера погодитися на суттєві поступки.

Одним із епізодів, що посилив розчарування Віткоффом, стала його зустріч із Путіним. Під час розмови російський президент щось записував на аркуші паперу, а після запитання Віткоффа показав напис "3+2", який, за даними видання, стосувався Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму.

Віткофф забрав цей аркуш із собою до Вашингтона. Українські посадовці вважають, що американський перемовник при цьому не до кінця розумів складність територіального питання, яке намагався обговорювати.

У Кремлі також висловлювали невдоволення Віткоффом. За словами джерел, ознайомлених із даними української розвідки, російські чиновники вважають його частково відповідальним за провал торішньої зустрічі Дональда Трампа та Путіна на Алясці.

Ще один епізод стосувався переговорів Віткоффа з Путіним без американського перекладача. За даними видання, після зустрічі він повідомив Трампу, що російський президент нібито готовий обговорити угоду, за якою Україна залишила б частину територій Донецької та Луганської областей, а Росія відійшла б із територій, які контролювала в частинах Херсонської та Запорізької областей.

Однак Путін насправді не був готовий до такої домовленості. Після того як американські чиновники передали цю інформацію українським та європейським колегам, вона викликала здивування. У Києві одразу дійшли висновку, що під час переговорів виникло непорозуміння.