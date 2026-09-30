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"Укрпошта" вводить оплату посилок та післяплату онлайн

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У застосунку "Укрпошти" відтепер можна оплачувати посилки та післяплату онлайн. Про це йдеться у повідомленні компанії на Facebook у вівторок, 29 вересня.

У додатку "Укрпошта 2.0" можна оплачувати посилки. У компанії закликали користуватися оновленнями та економити на цьому час.

"Тепер оплачувати посилки можна в додатку "Укрпошта 2.0" Ваш час — це найдорожча валюта. Оформлюйте вдома, оплачуйте в ліфті, залишайте відправлення у відділенні дорогою на роботу. Яким би не був ваш ритм — ми підлаштуємось під нього. Оновлюйте наш додаток та спробуйте нову функцію", - йдеться у повідомленні.

Укрпошта
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