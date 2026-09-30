росія вводить чергове підвищення податків, - ЗМІ

Чергове підвищення податків, яке російська влада запланувала на 2027 рік для зменшення дефіциту бюджету та оплати рекордних витрат на війну проти України, обійдеться громадянам і бізнесу у 43,8 млрд доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

У 2027 році нові податкові зміни принесуть скарбниці РФ 17,8 млрд доларів, а у 2028–2029 роках — ще 26 млрд доларів. Зібрані гроші підуть на фінансування статті "національна оборона", на яку Кремль наступного року спрямує третину всього бюджету. Прямі воєнні витрати зростуть зі 152,7 млрд доларів цього року до рекордних 202,4 млрд доларів у наступному. Загалом за три роки воєнний бюджет РФ сягне 591,7 млрд доларів.

З наступного року російський уряд запроваджує додаткові збори та підвищує чинні податкові ставки:

Податок на надприбутки для промисловості: новий збір запровадять для виробників цементу, добрив і золотодобувних компаній. Металурги сплачуватимуть близько 2,37 млрд доларів на рік — загалом 7,1 млрд доларів за три роки. Найбільше заплатять "Норнікель" Володимира Потаніна — 591,7 млн доларів, "Русал" Олега Дерипаски — 461,5 млн доларів та "Полюс" Сулеймана Керімова — 295,9 млн доларів;

Збільшення податків для громадян: максимальну ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на пасивні доходи, включно з банківськими вкладами, підвищать до 22%. Через це з населення стягуватимуть по 5,9–8,3 млрд доларів на рік, тобто понад 23,7 млрд доларів за трирічний період;

Збори на покупки в інтернеті: запроваджується податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 22% на замовлення в іноземних інтернет-магазинах.

Крім того, у Росії вже обговорюють введення ПДВ на банківські перекази, трикратне зростання податків для самозайнятих, підвищення утилізаційного збору на автомобілі на 10–20%, а також окремий збір на смартфони та ноутбуки.

Влада РФ намагається будь-якими методами перекрити дефіцит держбюджету, який цього року, за оцінкою російського Мінфіну, досягне рекордних 86,4 млрд доларів і вдвічі перевищить початковий план.

Новий податковий тиск загрожує ще більшим падінням інвестицій в економіку, яка цього року майже припинила зростання. За даними Росстату, у першому півріччі інвестиції вже впали на 10%, а за підсумками року скоротяться на 5,4%, що стане найгіршим результатом за останні 11 років.

Економісти наголошують, що подібні заходи ведуть лише до руйнування економіки, а зібрати заплановані кошти владі все одно не вдасться.