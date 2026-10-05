Вигівський: Загалом за допомогою безпілотників в Олешки доставили майже 400 посилок

Минулої ночі в окуповані Олешки (Херсонська область) доставили другу партію гуманітарного вантажу.
Про це повідомив голова МВС Іван Вигівський.
"Загалом за допомогою безпілотників військовослужбовці НГУ у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти "Борисфен" та 79-м прикордонним загоном ДПСУ доставили пакунки загальною вагою майже 4 тонни. Це продукти харчування, медикаменти та дитячі набори", - йдеться у повідомленні.
Міністр окремо подякував екіпажу БпЛА "Перун", який під час цієї операції не лише доправив продукти, а й врятував з окупованої території шістьох тварин.
"Також ми вдячні громадам, закладам освіти, благодійникам та волонтерам з усієї країни, які зібрали гуманітарну допомогу та зробили цю операцію можливою. Усі без винятку посилки - а їх було майже 400 - успішно доправлені. Поки росіяни утримують жителів окупованих Олешок фактично в заручниках - без їжі, води та медикаментів, - наші підрозділи продовжують робити все можливе, щоб урятувати українців від голоду", - додав Вигівський.
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