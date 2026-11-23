На тлі очікувань у Польщі нової хвилі біженців з України у сусідній країні посилилися перевірки іноземних працівників. Під них потрапило й багато українських емігрантів.

Про це повідомляє портал Мінфін, причому лише під час однієї загальнонаціональної операції прикордонники провели понад 1,4 тис. перевірок та затримали понад 80 осіб. Порушення міграційних та трудових правил може призвести до штрафів, втрати права на перебування та примусового видворення з країни.

За даними польської прикордонної служби, 12−13 жовтня 2026 року майже 600 прикордонників провели загальнонаціональну операцію щодо виявлення порушень міграційного законодавства.

За два дні правоохоронці:

провели понад 1400 перевірок легальності перебування;

затримали понад 80 іноземців;

відкрили понад 60 адміністративних проваджень за зобов'язанням іноземців повернутися додому.

Серед перевірених було майже 530 громадян України. Більш ніж у 50 випадках основою для затримання стало незаконне перебування, ще у десяти — загроза державній безпеці.

Перевірки продовжились у листопаді. Зокрема, 17−18 листопада у Сілезькому воєводстві в рамках операції Pobyt правоохоронці перевірили 191 іноземця та затримали 33 особи, серед яких були й українці.

Контролюють не лише іноземців, а й польські компанії та агенції з працевлаштування. Зокрема, 16 листопада прикордонна служба повідомила результати перевірки виробничого підприємства в Кентшинському повіті. З'ясувалося, що агенція праці з Лодзі направила на підприємство 33 іноземців, з яких 28 були громадянами України.

Працівники виконували роботу на умовах, що відрізнялися від зазначених у дозволах, або обіймали посади, що не відповідають оформленим документам.

Загалом, за даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, за перше півріччя 2026 року за незаконне перебування у країні затримали близько 11 тис. осіб. Це майже на 70% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Водночас, кількість нових дозволів на роботу, виданих іноземцям, суттєво скоротилася — приблизно зі 144 тис. до 69 тис. осіб.

У зв'язку із цим важливо, щоб фактичні умови роботи відповідали оформленим документам. Зокрема, українцям рекомендують перевірити: