За січень-жовтень 2026 року до бюджетів надійшло понад 606 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це на 19,3% більше, ніж за той самий період 2025 року, коли сплатили 507,8 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За даними податкової, загалом податок сплатили 1,5 млн платників. Найбільші надходження забезпечив Київ — 143,3 млрд грн. Також серед лідерів:

Дніпропетровська область — 58,9 млрд грн;

Львівська — 42,8 млрд грн;

Київська — 37,6 млрд грн.

Як зазначили у податковій, ПДФО є одним із основних джерел доходів місцевих бюджетів. Його сплачують із зарплат, премій, додаткових виплат та інших доходів фізичних осіб. Основна ставка податку становить 18%.

Люди, які отримують офіційні доходи та сплачують ПДФО, за певних умов можуть оформити податкову знижку. Вона дає змогу повернути частину податку, сплаченого із зарплати, якщо людина протягом року мала витрати, передбачені Податковим кодексом.

Зокрема, знижку можна отримати за витрати на навчання, відсотки за іпотечним кредитом, страхові платежі, благодійні внески та окремі медичні послуги.

Щоб скористатися правом на знижку, потрібно подати річну податкову декларацію та документи, які підтверджують відповідні витрати.