Китай запровадив експортний контроль на низку двигунів та інших компонентів для безпілотників, які постачають до Росії та використовують, зокрема, для складання й керування ударними дронами типу "Шахед". Нові правила набрали чинності 18 листопада.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Відповідно до повідомлення №49 Міністерства комерції КНР, під обмеження потрапили реактивні двигуни з тягою понад 400 Н, а також інші двигуни для безпілотників потужністю понад 16 кВт.
Такі двигуни використовують у дронах типу "Шахед", які Росія збирає на підприємстві в Алабузі.
Експортний контроль також поширюється на радіомодулі потужністю від 30 dBm, призначені для керування більш ніж десятьма безпілотниками. До переліку внесли й регулятори швидкості та безколекторні електродвигуни.
Відтепер для вивезення зазначених компонентів за межі Китаю необхідно отримати дозвіл Міністерства комерції країни.
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