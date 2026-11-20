Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін злий через атаку Сил оборони на Кримський міст, передає УНН.
Як розповів кореспондент NBC News Гейб Гутьєррес, Трамп заявив, що путін був дуже злий через українську атаку на міст, який з’єднує росію з Кримом, і він також сказав, що погодився з президентом Зеленським, який нещодавно стверджував, що США не повинні ухвалювати рішення щодо України без України.
"Президент сказав, що погодився з цим і що не робитиме цього. Утім, у світі його теплий прийом володимира путіна сприйняли по суті як, знаєте, зустріч з авторитарним лідером і відсторонення України. Тепер президент намагався вихвалятися тим, що уклав інші угоди з іншими країнами, з Китаєм. Він сказав, що Сі говорив із ним про закупівлю більшої кількості сільськогосподарської продукції зі США", - додав Гутьєррес.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023