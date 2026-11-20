Спочатку необхідно гарантувати Україні гарантії безпеки, після цього обговорювати територіальне питання і лише потім переходити до укладення миру, заявив президент Франції Еммануель Макрон.
"Зараз Україна в критичній ситуації. Що нам потрібно зараз? Нам потрібні гарантії безпеки, а потім нам потрібно буде порушити питання щодо території України. А потім тільки ми зможемо говорити про мир. Тобто все потрібно, щоб відбувалося послідовно", – сказав Макрон на пресконференції з лідерами за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні.
Коментуючи вибори у Франції наступного року, він заявив про свою віру у те, що французький народ ухвалить демократичне рішення.
"Безпека Франції та безпека Європи є важливими. Я вірю, що це надзвичайно важливо і я раніше вже наголошував на цьому у той рік, коли почалася друга фаза цієї агресивної війни", – додав Макрон.
Він наголосив, що війна в Україні негативно впливає на Європу та послаблює її безпеку.
"Нам потрібно це усвідомити і саме тому ми повинні змусити населення зрозуміти, що на вагах і які цілі різних політичних партій. Ми прагнемо безпеки Європи і ми не можемо нею знехтувати", – резюмував він.
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