Президент Володимир Зеленський заявив, що розглядає шість кандидатур на посаду посла України у США, але поки конкретного рішення про призначення ще немає.
Про це президент України заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє «Європейська правда».
Так, Оксана Макарова, колишня посолка України у США, може знову повернутися на посаду. Також серед варіантів — колишній представник України при ООН Сергій Кисилиця, ексміністри зокордонних справ Дмитро Кулеба і Павло Клімкін, колишня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко й теперішній глава МЗС Андрій Сибіга.
«Оксана Макарова має достатній рівень, вона може бути послом. І колишня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко може бути послом. Також високий рівень у Сергія Кисилиці. Також Дмитро Кулеба може бути послом, Клімкін також не викликає у мене запитань. Також рівень Андрія Сибіги підходить до таких викликів», — сказав Зеленський.
Крім того, за словами президента, цю посаду може зайняти і досвідчений військовий із високим рівнем англійської.
За словами Зеленського, зараз він чекає фінального звіту від Андрія Сибіги щодо послів у різних країнах. За словами президента, за його результатами будуть зміни у призначеннях послів в ключових країнах, не лише у США.
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