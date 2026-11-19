З початку 2027 року Росія може використати проти України близько 20 мільйонів дронів, тому ЄС почав розробляти графік фінансування української оборони на суму 14,4 мільярда євро.
Про це єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі.
«За прогнозами України, цього року росіяни використають близько 10 мільйонів дронів, а наступного – близько 20 мільйонів. Україна, за підтримки ЄС, має забезпечити відповідний рівень протидії. І вона його забезпечить», – заявив Кубілюс.
Єврокомісар наголосив на необхідності нарощування виробництва озброєнь у ЄС, щоб постачання відбулися саме у 2027 році.
Як зазначається, інструмент скоординованої підтримки України (ICSUA) має допомогти забезпечити оборонні потреби країни протягом усього 2027 року.
Кубілюс вважає, що додаткові можливості для посилення оборонної промисловості також відкриють майбутній Оборонно-промисловий пакт між ЄС та Україною і нова програма позик SAFE обсягом €21 млрд.
Згідно з його словами, позика на підтримку оборони України обсягом 60 мільярдів євро на 2026–2027 роки вже довела свою ефективність й дає змогу забезпечувати швидкі та прогнозовані постачання озброєння в необхідних обсягах.
«Досвід цього року показав, що позика на підтримку оборони України – у розмірі 60 мільярдів євро на 2026-2027 роки – докорінно змінює ситуацію; такої ж думки дотримуються й українці», – зазначив Кубілюс.
Зазначається, що до кінця року буде виділено всі заплановані 28,3 мільярда євро. Наразі ЄС готується використати решту коштів (31,7 мільярда євро) на потреби оборони у 2027 році.
«Ми вже почали розробляти графік фінансування на 2027 рік – на суму €14,4 млрд – для закупівлі безпілотників та боєприпасів. Це робиться для того, щоб ми могли почати виділяти кошти вже з січня 2027 року й уникнути будь-яких пауз», – додав єврокомісар.
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